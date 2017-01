Ajaleht "Meie Kodu" uuemad uudised

13. dets. 2016Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumistSiiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võ.. 27. nov. 2016Eesti ja soome laste ühislaat Sydney Eesti MajasLaupäeval, 5. novembril oli Sydney Eesti Maja laste päralt. Sydney Eesti Mängutoa korraldaja Kirsti Horsti eestvedamisel toimus esimene eesti ja soome laste ü..14. nov. 2016SBS Radio Services Review Public Consultation Now OpenSBS Radio today launched a public consultation on the criteria it is proposing for an SBS Radio Services Review, calling on audiences, communities and stakehold..14. nov. 2016SBSi raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11... 11. nov. 2016Passimissioon Perthi ja Eesti sportlaste vastuvõtt27-29. oktoobril toimus Eesti konsuli Aivar Tsarski töövisiit Perthi. Tegemist oli eelkõige passimissiooniga ning koostöös aukonsul Anu van Hattem’iga sa.. 13. okt. 2016Eestlaste Erply kasvab kiirelt Austraalia turulRahvusvaheliselt edukas eestlaste firma Erply on kohal ka Austraalias. Lao-ja kassatarkvara tootjal on juba viies aasta oma kontor Sydney kesklinnas. Tänaseks o.. 13. sept. 2016Tuntud Eesti maalikunstnikud osalevad maailma koristamisesTeeme Ära Sihtasutus avas koos Haus Galeriiga erilise näituse ja rahvusvahelise heategevusoksjoni, kus 35 tuntud Eesti maalikunstnikku aitavad koguda raha 2018... 2. sept. 2016Eesti Vabariigi 25. taasiseseisvumispäeva tähistamine SydneysPühapäeval, 21. augustil tähistas Sydney eesti kogukond Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva 25. aastapäeva.20. augustil 2016Foreign Minister Marina Kaljurand’s video message to Estonian expatriates on the occasion of 25th Anniversary of the Restoration of Independence of EstoniaToday we celebrate the 25th anniversary of the restoration of the Republic of Estonia. Surely many of you remember the anxious days in August 1991.8. augustil 2016Tere Sõrve FamilyI am pleased to advise that the online registration process for Sõrve Summer Camp January 8-15, 2017 is now in place and ready to go. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list