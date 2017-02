Ajaleht "Meie Kodu" uuemad uudised

31. jaan. 2017Ilmus eesti sõjapõgenike sarja viies raamat Eestis on Apollo ja Rahva Raamatu lettidel Enn Halliku ja Tiit Lääne eesti sõjapõgenikest kirjutava sarja „Meritsi maailma“ viies raamat, seekord pealkirjaga „Pakku punakatku eest..31. jaan. 2017Estonians are organizing international academic Buddhist conferences in AustraliaSmall group of Estonians are organizing already the 6th International Conference Buddhism & Australia that will be held on 2-4 February, 2017 in Perth. 25. jaan. 2017Eesti Päevad Austraalias, Adelaide'is2016. aasta viimastel päevadel, 27.-31.detsembrini, toimusid 26ndad Eesti Päevad Austraalias, Adelaide'is. 20. dets. 2016Sydneys sündinud eestlanna Inge Sildnik on üks nõutuimaid naiskaskadööre maailmasInge Sildniku töö naiskaskadöörina on riietuda samuti kui Austraalia või Hollywoodi filmistaarid ja teha nende eest ära kõige ohtlikumad trikid, näiteks hüpata.. 16. dets. 2016Australian-Estonians go back to their rootsThe day I got the email to say I had been accepted as a participant in the ‘Back to Our Roots’ youth exchange program was one of the best days of my life. I finally had the chance to see E.. 13. dets. 2016Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumistSiiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võ.. 27. nov. 2016Eesti ja soome laste ühislaat Sydney Eesti MajasLaupäeval, 5. novembril oli Sydney Eesti Maja laste päralt. Sydney Eesti Mängutoa korraldaja Kirsti Horsti eestvedamisel toimus esimene eesti ja soome laste ü..14. nov. 2016SBS Radio Services Review Public Consultation Now OpenSBS Radio today launched a public consultation on the criteria it is proposing for an SBS Radio Services Review, calling on audiences, communities and stakehold..14. nov. 2016SBSi raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11... 11. nov. 2016Passimissioon Perthi ja Eesti sportlaste vastuvõtt27-29. oktoobril toimus Eesti konsuli Aivar Tsarski töövisiit Perthi. Tegemist oli eelkõige passimissiooniga ning koostöös aukonsul Anu van Hattem’iga sa.. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list